حمد الله يتحدث عن مستقبله مع النصر قبل “كان2019”

اعترف الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله، المحترف بصفوف النصر السعودي، توصله بعرض من الدوري الإيطالي الممتاز، دون الكشف عن هوية النادي الذي يطمح لانتدابه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

حمد الله الذي حل ضيفاً على برنامج بقناة “ميدي1 “، قال إنه استغرب من توصله بعرض من إيطاليا بعد الموسم الذي قضاه داخل أسوار النصر السعودي وتوج خلاله هدافاً للدوري، مشيرا إلى أن عروض أخرى طرقت بابه.

أما عن إمكانية رحيله من السعودية، شدد النجم السابق لأولمبيك أسفي، بأنه مرتبط بعقد يمتد لموسمين إضافيين مع النصر، لكنه سينتظر إجراء انتخابات المجلس الخاصة بفريقه، من أجل مناقشة كل العروض من طرف المسؤولين والرد عليها.

وتمكن عبد الرزاق حمد الله، من كتابة إسمه بمداد من ذهب في تاريخ النادي الأصفر، والكرة السعودية، بعد أن توج بلقبين، الأول هو هداف هذا الموسم بـ34 هدفا، والثاني هو الهداف التاريخي على الإطلاق للدوري السعودي.

يشار، إلى أن هيرفي رونار تفاعل مع تألق اللاعب المغربي، موجهاً له الدعوة للمشاركة بالتجمع الإعدادي الخاص بنهائيات كأس أمم إفريقيا، التي ستقام في مصر في الفترة الممتدة من 21 يونيو وإلى غاية 19 يوليوز.