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لفظت سيدة في عقدها الخامس، أنفاسها،وأصيب زوجها بجروح متفاوتة الخطورة،كانا على متن دراجة نارية، قبل أن تصطدم بهم شاحنة ضخمة على ستوى الشارع الرئيسي لمنطقة “مفتاح الخير” شمال مدينة آسفي.
ونقلت مصادر مطلعة لـ”اليوم24″ أن السيدة المذكورة، لفظت أنفاسها بعد الحادثة بـ20 دقيقة، قبل تلقيها الإسعافات الأولية، بينما مازال زوجها (سائق الدراجة) يرقد بالمسار الأحمر لمستشفى محمد الخامس في حالة جد حرجة.
ونقل شهود عيان، أن الحادثة تسببت في صدمة لدى المارة، إذ بُترت رجلُ السيدة، وأكد المصدر ذاته، أن تفاصيل الحادثة تعود لمحاولة الزوجين قطع الشارع من وسطه، إذ تفاجوؤا لاحقًا بالشاحنة قادمة تجاههم.
كانت هذه تفاصيل خبر آسفي.. شاحنة ضخمة تدهس سيدة وسط الشارع وترديها قتيلة -صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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