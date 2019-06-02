قتيل في هجوم إسرائيلي على مطار T4 بريف حمص

القدس - بواسطة محمد عز العرب - نفذ سلاح الجو الإسرائيلي، بعد منتصف ليلة الأحد، هجومًا على مطار التيفور في ريف حمص، ما أسفر عن "مقتل جنديين وجرح آخرين وإصابة مستودع ذخيرة، وإلحاق أضرار مادية أخرى ببعض الأبنية والعتاد"، بحسب وسائل إعلام النظام في سورية.

وبعد انتصاف ليلة الأحد الإثنين، أفادت مصادر سورية بأن الدفاعات الجوية تصدت لقصف إسرائيلي، استهدف مواقع في محيط مطار التيفور العسكري.

ونقلت "سانا" عن مصدر من قوات النظام في دمشق، قوله إن "وسائط دفاعنا الجوي تتصدى لعدوان إسرائيلي وتدمر صاروخين من الصواريخ التي استهدفت مطار التيفور".

وتابع أن "القصف أسفر عن ارتقاء شهيد وجرح جنديين آخرين، وإصابة مستودع ذخيرة، وإلحاق أضرار مادية أخرى ببعض الأبنية والعتاد"، وفي وقت لاحق، أكد التلفزيون السوري أن عدد القتلى ارتفع إلى اثنين.

يذكر أن الجيش الإسرائيلي أغار، الليلة الماضية، على مواقع في محيط دمشق وريف القنيطرة، أوقعت 3 قتلى من قوات النظام، وذلك بعد ساعات قليلة من إطلاق قذيفتين من الأراضي السورية، لتسقط قذيفة واحدة في جبل الشيخ في الجولان المحتل.

يذكر أن إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أبلغت السلطات الروسية، أنها تدعم الهجمات الإسرائيلية في سورية، طالما أن الإيرانيين يتواجدون هناك، مشددة على أنها، تطالب، إلى جانب إسرائيل، بإخراج القوات الإيرانية من الأراضي السورية.

جاء ذلك بحسب ما نقلت القناة 13 في التلفزيون الإسرائيلي، في نشرتها المسائية، الأحد، عن مصدر في البيت الأبيض.

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وبحسب ما نقلته القناة الإسرائيلية عن المصدر الأميركي، فإن الإدارة الأميركية عبّرت للمسؤولين في روسيا عن دعمها المطلق للهجمات الإسرائيلية في سورية، طالما أن الإيرانيين يتواجدون هناك".

وتابع أنه "أوضحنا للمسؤولين في موسكو أن ‘خروج القوات الإيرانية من سورية‘ ليس فقط مطلبًا إسرائيليًا إنما أميركيًا كذلك".

وأضاف المصدر الأميركي، أن الحكومة الإسرائيلية طالبت من البيت الأبيض، التدخل للضغط على روسيا للالتزام بتفاهمات سابقة مع إسرائيل بالعمل على إبقاء القوات الإيرانية والمجموعات الموالية لها على بعد 70 حتى 100 كيلومتر بعيدًا عن المناطق الحدودية في الجولان السوري المحتل.

من جهته، قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنتنياهو، معقبًا على العدوان الإسرائيلي الذي نفذ الليلة الماضية، "من يريد أن يضرنا سيلحق به ضرر مضاعف، أثبتنا ذلك في الأمس".

وهدد نتنياهو بتوسيع العدوان وغارات الطيران الحربي الإسرائيلي على مواقع بسورية، قائلا: "لسنا مستعدين لتحمل إطلاق النار على أراضينا، ونحن نرد بقوة شديدة على أي عدوان ضدنا".

ونقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن نتنياهو قوله: "أوصيت الجيش بالرد بقوة شديدة على إطلاق النار على الجولان". وأضاف نتنياهو: "هذه سياسة ثابتة أقودها وسنواصل تنفيذها من أجل أمن إسرائيل".