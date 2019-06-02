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كريستيانو يسعى لإقناع خاميس للعب بجواره

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القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن فريق يوفنتوس الإيطالي أبدى اهتمامه بالتعاقد مع النجم الكولومبي، خاميس رودريغيز، المعار من الإسباني إلى بايرن ميونخ الألماني.

وقال موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، إن نجم يوفنتوس، ، يحاول إقناع خاميس بالانتقال للعب بجواره.

وفي الوقت ذاته يسعى مدرب نابولي الإيطالي، كارلو أنشيلوتي، لضم خاميس لنادي الجنوب، حيث سيضمن مشاركته بشكل أساسي.

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ووفقًا للتقارير فإن خاميس أجرى اتصالات مع رونالدو، حيث أعرب له الأخير على مزاملته مجددًا في يوفنتوس.

وتنتهي إعارة خاميس رودريغيز إلى بايرن ميونخ يوم 30 حزيران/يونيو المقبل، وسط تأكيدات بأن بايرن ميونخ لن يُفعل شرط شراءه نهائيًا.

ومن المؤكد أن خاميس سيعود لريال مدريد بعد انتهاء إعارته، في الوقت الذي يرفض فيه زيدان استمراره مع الفريق.

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