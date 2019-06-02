شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة: حروب إيران تتم بالوكالة عبر مليشياتها وبات واجباً وضع حد لها والان مع التفاصيل

كتبت صحيفة خليجية، "ليست دول الخليج العربي المستاءة من جنون إيران وحدها، ولا المنطقة ولا الولايات المتحدة أو دولاً بعينها".

وأكدت صحيفة "الوطن" الإماراتية الصادرة اليوم الأحد - تابعها "اليمن العربي" - "بل العالم أجمع بات يشعر بحالة من الغضب المتصاعد من سياسات نظام لا يجيد إلا العدوان والهمجية والتعديات السافرة والعمل وفق أجندة تخالف جميع النظم والقوانين الدولية والأممية المعمول بها، مع كل ما تسببه من خطر وتهديد للأمن والاستقرار بالإضافة إلى نكبات ومآس لحقت بعدد من شعوب المنطقة".

وتابعت:"في القمم التاريخية التي انعقدت في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية، كانت المواقف واضحة وجلية خليجياً وعربياً وإسلامياً، بأن التعامل مع إيران يجب أن يكون بمنتهى الجدية والتعاون، وهي مواقف تعتبر ضربة لإيران التي تتخبط وتراهن على أي أمل يجنبها النتيجة التي باتت عليها".

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ومضت:"جنون ورهان سياسة إيران ليس جديداً، بل يعود لأربعين عاماً كانت فيها دائما هي منشأ الأزمات والمعتدية عبر انتهاج التدخل في شؤون الآخرين وانتهاك سيادات الدول وإقامة تحالفات مع جميع التنظيمات الإرهابية في المنطقة، وفي الفترة الأخيرة صعدت من مستوى تعدياتها السافرة بأن حاولت استهداف المقدسات في المملكة العربية السعودية عبر أدواتها المتمثلة بمليشيات الحوثي التي تمدها بالسلاح والصواريخ لتواصل ارتكاب جرائمها، فضلاً عن تهديد الملاحة البحرية، وبالتالي كانت المواقف الصادرة عن العالمين العربي والإسلامي هذه المرة في مرحلة تاريخية تمر بها المنطقة ومستجدات وأحداث خطيرة، شديدة الوضوح والتصميم على أنه بات واجباً وضع حد لكل ما تقوم به إيران".

وأشارت إلى أن "الشعب الإيراني ذاته يغلي غضباً بعد أن أوصلته سياسات نظامه إلى حالة مزرية ومروعة من المعاناة ومستوى معيشي كارثي جراء تبديد ثروات طائلة على الإرهاب والمليشيات والأجندات التي لم تسبب إلا الويلات، ولاشك أن الداخل الإيراني يغلي كبركان يمكن أن ينفجر في أي لحظة، واليوم تزداد الأصوات الداعية لتغيير النظام برمته في حال واصل ما يقوم به وينتهجه منذ زمن طويل، لأن جميع أزمات المنطقة والعالم تبدو فيها إيران حاضرة وبقوة، كون النظام الإيراني يحاول افتعال الأزمات والمشاكل ليضعف الدول الوطنية وبالتالي يمكن ان يجد فرصة للتدخل".

وشددت أن "حروب إيران التي تتم بالوكالة عبر أدواتها ومليشياتها بات واجباً إنهاؤها ووضع حد لها، إذ أنه من غير المقبول أن يحاول العالم تعزيز التعاون لأقصى درجة في سبيل القضاء على الإرهاب وتجفيف منابع تمويله، ليتواجد نظام يواصل السير بعكس التاريخ والمجتمع الدولي برمته، وبالتالي فإن العالم معني بالتعامل مع هذا الخطر ومن يقف خلفه بالطريقة المناسبة".