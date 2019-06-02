واشنطن مستعدة للحديث مع إيران دون شروط وطهران ترحب بمفاوضات مبنية على الاحترام

بلينزونا (سويسرا) ـ وكالات: قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إن بلاده مستعدة للحديث مع إيران دون شروط مسبقة لكنه أضاف أن واشنطن بحاجة إلى أن ترى إيران تتصرف كدولة عادية. وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني أشار أمس السبت إلى استعداد إيران لإجراء محادثات إذا أبدت واشنطن الاحترام، لكنه أكد أن طهران لن تذهب إلى المحادثات بدافع الضغوط . من جانبه أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، أن طهران لا تتفاوض مع من يريد إصدار الأوامر ويريدها تابعة له، بل إنها أهل للمنطق والتفاوض مع من يجلس باحترام الى طاولة المفاوضات. ونقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الرسمية عن روحاني قوله خلال استقباله عددا من الرياضيين الإيرانيين، “نحن أهل للمنطق والمفاوضات مع شخص يجلس على طاولة المفاوضات باحترام، وليس مع شخص يصدر أمرا بالمفاوضات”.

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