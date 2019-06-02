سوريا: مقتل 3 جنود في عدوان إسرائيلي على دمشق والقنيطرة

في السياسة 3 يونيو,2019 نسخة للطباعة

دمشق ـ الخليج 365 ـ وكالات:

أعلن مصدر عسكري سوري أن الدفاعات الجوية في الجيش السوري تصدت لقصف اسرائيلي استهدف بعض المواقع في جنوب غرب دمشق والقنيطرة وأسفر عن مقتل 3 وإصابة 7 جنود بجروح، حسبما أفادت وسائل إعلام رسمية أمس الأحد. وذكر مصدر عسكري في تصريح خاص للوكالة العربية السورية للأنباء “سانا” أنه في تمام الساعة الثالثة و22 دقيقة من فجر أمس الأحد (بالتوقيت السوري) ظهرت بعض الأهداف الجوية المعادية قادمة من اتجاه الجولان المحتل، وعلى الفور قامت دفاعاتنا الجوية بالتصدي لها والتعامل معها وإسقاط الصواريخ المعادية التي كانت تستهدف مواقعنا في جنوب غرب دمشق”. وأضاف المصدر أنه “في تمام الساعة الرابعة وعشر دقائق فجرا جدد العدو الصهيوني عدوانه بإطلاق عدة صواريخ باتجاه ريف القنيطرة الشرقي وقد أسفر العدوان عن ارتقاء ثلاثة شهداء وإصابة سبعة جنود آخرين إضافة إلى بعض الخسائر المادية”. واعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بالعدوان وقال إن طائراته قصفت أهدافا للجيش السوري أمس الأحد بزعم إطلاق صواريخ على مرتفعات الجولان وذكرت وسائل الإعلام الرسمية السورية إن ثلاثة جنود قتلوا في ثاني تفجر لمثل هذا العنف خلال أسبوع. وذكر التلفزيون السوري أن انفجارات ضخمة وقعت قرب دمشق قبل الفجر وقال إن “الدفاعات الجوية تصدت لأهداف معادية في ريف دمشق الجنوبي”. وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه هاجم مدفعية وبطاريات دفاع جوي سورية ردا على إطلاق صاروخين على مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل ولم يتسببا في سقوط ضحايا. وزعمت متحدثة باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه لم يُعرف بعد الجهة التي أطلقت الصواريخ ولكن الجيش السوري مسؤول عن أي هجوم يشن من الأراضي السورية. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان “لن نتغاضى عن إي إطلاق نار على أراضينا وسنرد بقوة كبيرة على أي عدوان علينا”. وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه هاجم موقع مدفعية مضادة للطائرات في سوريا بعد تعرض طائرة إسرائيلية لإطلاق نار، وذكرت وسائل إعلام رسمية سورية أن جنديا قتل في القصف.