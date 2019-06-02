ترامب : يجب على بريطانيا رفض دفع تكاليف (بريكست) إذا لم تحصل على ماتريد

قال إنه يدعم جونسون لخلافة ماي في رئاسة الوزراء

لندن ـ وكالات: قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه يجب على بريطانيا رفض دفع تكاليف انفصالها عن الاتحاد الأوروبي والتي تبلغ 39 مليار دولار والانسحاب من محادثات الخروج من الاتحاد إذا لم تعط بروكسل بريطانيا ما تريده. وأضاف ترامب في مقابلة مع صحيفة صنداي تايمز قبل زيارة الدولة التي يقوم بها لبريطانيا ابتداء من اليوم الاثنين إنه يجب على زعيم بريطانيا المقبل إرسال نايجل فاراج المؤيد لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لإجراء المحادثات مع الاتحاد. ومن بين المرشحين لرئاسة الحكومة وزير الخارجية السابق بوريس جونسون الذي أشاد به ترامب في مقابلة مع صحيفة ذا صن يوم الجمعة إلى جانب دومينيك راب وزير شؤون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي السابق ووزير الداخلية ساجد جاويد. وقال ترامب أيضا إن عدم إشراك حزب المحافظين لفاراج زعيم حزب بريكست في المفاوضات مع بروكسل خطأ بعد نجاحه في انتخابات البرلمان الأوروبي الشهر الماضي. وقال ترامب “أحب نايجل كثيرا فهو لديه الكثير ليقدمه إنه شخص ذكي للغاية. ” إنهم لم يشركوه ولكني أعتقد أنهم سيفعلون صوابا بإشراكهم له”. وبشأن تكاليف الانسحاب من الاتحاد الأوروبي قال ترامب “لو كنت مكانهم لما دفعت 50 مليار دولار .هذا رقم ضخم”. ونبه ترامب الوزراء البريطانيين إلى ضرورة توخي الحذر وعدم تعريض تبادل معلومات المخابرات للخطر من خلال السماح لشركة هواوي تكنولوجيز الصينية بالدخول إلى شبكة الجيل الخامس من الهواتف المحمولة ببريطانيا.

في السياق، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن بوريس جونسون سيكون خيارا “ممتازا ” ليحل محل رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي. وقال في مقابلة مع صحيفة “ذا صن” البريطانية “لقد درست بالفعل الأمر باجتهاد كبير. وأعرف مختلف اللاعبين، لكنني أعتقد أن بوريس سيقوم بعمل جيد للغاية. أعتقد أنه سيكون ممتازا”. وأضاف: “أنا أحبه. لطالما أحببته. لا أعرف ما إذا كان سيتم اختياره، لكنني أعتقد أنه رجل جيد للغاية، وهو شخص موهوب للغاية”. وقال الرئيس الأميركي أيضا إن مرشحين آخرين في السباق لخلافة ماي، التي ستتنحى عن زعامة حزب المحافظين في 7 يونيو الجاري بعد إخفاقها في الترويج لاتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عبر البرلمان، طلبوا أيضا تأييده. وقال “لا أريد أن أقول من الذي طلب، ولكن أشخاصا(مرشحين)آخرين طلبوا مني تأييدهم”. وانتقد زعيم حزب العمال البريطاني جيرمي كوربين تصريحات ترامب، وقال في بيان “محاولة الرئيس ترامب تحديد من سيكون رئيس الوزراء المقبل لبريطانيا تعتبر تدخلا غير مقبول على الإطلاق في ديمقراطية دولتنا”. وأضاف كوربين “اختيار رئيس الوزارء المقبل يجب ألا يتم من الرئيس الأميركي ولا من قبل 100 ألف عضو من حزب المحافظين ليسوا أعضاء في البرلمان، ولكن من قبل الشعب البريطاني عبر انتخابات عامة”.

وكان الرئيس الأميركي قد انتقد ماي لدورها الضعيف في مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، قائلاً: “أعتقد أن المملكة المتحدة سمحت للاتحاد الأوروبي بأن يمتلك جميع الأوراق. ومن الصعب للغاية اللعب بشكل جيد عندما يحصل طرف واحد على جميع المميزات”. ويرغب ترامب فى عقد لقاء مع زعيم حزب “بريكست” البريطاني، نايجل فاراج، أثناء زيارة ترامب لبريطانيا، حسبما نقلت اليوم وكالة أنباء بلومبرج عن مصدر مطلع لم تكشف النقاب عنه . وأضاف المصدر أن بعضا من مسؤولي ترامب يعملون على ترتيب اجتماع مع فاراج، مرجحا إمكانية عقد ذلك اللقاء يوم الثلاثاء.