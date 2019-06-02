14 قتيلا و20 جريحا في انفجار سيارة شمالي سوريا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء الأحد، إن 14 شخصا قتلوا وأصيب 20 آخرون في انفجار سيارة مفخخة في مدينة أعزاز بمحافظة حلب شمال غربي سوريا.

وأضاف رامي عبدالرحمن، مدير المرصد، أنّ من بين القتلى 4 أطفال و5 مجهولي الهوية، مشيرا إلى أن التفجير الإرهابي استهدف المدينة الواقعة في قلب منطقة التي تسيطر عليها تركيا بمحافظة حلب الشمالية.

وأوضح عبدالرحمن أن السيارة انفجرت أثناء خروج المصلين من صلاة التراويح في منطقة سوق الحدادين بالقرب من جامع المتيم وسط مدينة أعزاز.

ويأتي الانفجار بعد يوم من تفجير مماثل، حيث أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، السبت، مقتل 10 أشخاص وإصابة 20 آخرين في انفجار سيارة مفخخة في مدينة الرقة شمال سوريا.

وخلال الأشهر الماضية، بسط الجيش السوري نفوذه على غالبية أراضي البلاد بعد سنوات من الحرب الأهلية وانتشار للتنظيمات المسلحة، لكن لا تزال جماعات إرهابية تحظى برعاية تركية تسيطر على بعض محافظات الشمال والشمال الغربي أبرزها إدلب وبعض مناطق في حلب.