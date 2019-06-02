البنتاجون يحتج على إخفاء البيت الأبيض "سفينة ماكين"

قالت وزارة الدفاع الأمريكية، الأحد، إن البيت الأبيض حاول بالفعل إخفاء سفينة حربية تحمل اسم السيناتور الراحل جون ماكين عن الأنظار خلال زيارة دونالد ترامب الأخيرة لليابان، وقدمت احتجاجا إليه لمحاولته تسييس احتفال عسكري.

وأكد وزير الدفاع بالوكالة باتريك شاناهان معلومات نشرتها، الأربعاء، صحيفة "وول ستريت جورنال" أن المحيطين بالرئيس الأمريكي اتصلوا "مباشرة" بالأسطول الأمريكي السابع المتمركز في اليابان وأصدروا تعليمات بألا تكون السفينة "يو إس إس ماكين" ظاهرة خلال زيارة ترامب.

وقال شاناهان إن هذه "التعليمات لم تنفذ". وجاء كلامه في تصريح أدلى به خلال وجوده في الطائرة التي كانت تقله إلى سيؤول، المحطة الثالثة له في جولة على عدد من دول آسيا.

وأضاف وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة أنه يستند في كلامه إلى نتائج تحقيق أجراه مدير مكتبه، بعدما كلفه كشف الوقائع المتعلقة بهذه المسألة.

ونفى شاناهان المعلومات التي أفادت بأنه تمت تغطية اسم السفينة بشادر قبل زيارة ترامب لليابان في الثامن والعشرين من مايو/أيار الماضي، إلا أنه أعرب عن أسفه لهذه الحادثة.

والمعروف أن السيناتور ماكين كان من أشد معارضي سياسات ترامب، وكان يحظى باحترام شديد كبطل حرب خلال حرب فيتنام.

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وتابع الوزير الأمريكي "من غير الوارد تسييس الجيش".

وفي واشنطن، أعلن كبير موظفي البيت الأبيض ميك مولفاني، الأحد، أن الطلب بشأن القطعة الحربية جاء على الأرجح بمبادرة شخصية من عضو في فريق الرئيس ترامب الذي كان يعد لزيارته لليابان.

وقال مولفاني، في تصريح لشبكة فوكس نيوز ساعيا للتقليل من أهمية الحادثة: "هل هذا يعني أن شخصا قد يطرد من البيت الأبيض بسبب هذا الأمر؟ بالتأكيد لا".

وبحسب اللفتنانت كولونيل جو بوكينو، المتحدث باسم وزير الدفاع، فإن الأخير سبق أن كلّف منذ يوم الجمعة مدير مكتبه بتقديم احتجاج لدى البيت الأبيض، مذكرا المحيطين بالرئيس بأن الجيش لا بد أن يبقى بعيدا عن السياسة.

وتابع المتحدث أن "مدير المكتب أبلغ الوزير بأن الرسالة نقلت إلى البيت الأبيض".

ورفض شاناهان الطلب من المفتش العام للبنتاجون إجراء تحقيق رسمي بالحادثة، إلا أنه أوضح أنه اتصل هاتفيا بسيندي ماكين أرملة السيناتور ماكين وتحادث معها في هذه الواقعة.

وسبق أن ترشح ماكين للرئاسة، وتوفي في الخامس والعشرين من أغسطس/آب الماضي، نتيجة إصابته بسرطان عن عمر ناهز 81 عاما.