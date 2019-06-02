الان تتابع إعلام النظام السوري: مقتل جنديين وإصابة مستودع ذخيرة في هجوم على مطار التيفور بحمص والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 10 دقائق - 12:23 ص, 3 يونيو 2019 م التعليقات: 0 أعلن إعلام النظام السوري، مقتل جنديين وإصابة مستودع ذخيرة في هجوم على مطار التيفور بحمص؟ أكد مصدر عسكري سوري أن الدفاعات الجوية تدمّر صاروخين من الصواريخ التي استهدفت مطار التيفور.

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