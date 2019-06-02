عادل الجبير: الدول التي تملك قرارها تعلن مواقفها أثناء الاجتماعات وليس بعد انتهائها

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

كشف وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير أن الدول التي تملك قرارها عندما تشارك في المؤتمرات والاجتماعات تعلن موقفها وتحفظاتها في إطار الاجتماعات ووفق الأعراف المتبعة وليس بعد انتهاء الاجتماعات.

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وأضاف الجبير: قطر تتحفظ اليوم على بيانين يرفضان التدخل الإيراني في شؤون دول المنطقة، وبيان القمة العربية أكد مركزية القضية الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية. الجميع يعلم بأن تحريف قطر للحقائف ليس مستغربا.

ورغم حضور رئيس الوزراء القطري عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني قمة مكة، وعدم إبداء أي تحفظات بشأن البيانات الصادرة، إلا أن الدوحة قررت الخروج برد فعل بعد القمة بيومين.

على خجل، أعلن وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، تحفظ بلاده على بياني قمتي مكة العربية والخليجية الطارئتين لوجود بنود تتعارض مع سياسة الدوحة الخارجية، وقال: “كنا نتمنى من قمم مكة أن تضع أسس الحوار لخفض التوتر مع إيران”. وضاف أن قمتي مكة تجاهلتا القضايا المهمة في المنطقة كقضية فلسطين.