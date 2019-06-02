الان تتابع استشهاد امرأة وإصابة 26 مدنيا في قصف مليشيا الحوثي لأحياء سكنية بتعز والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعة واحدة - 11:05 م, 2 يونيو 2019 م التعليقات: 0 استشهدت امرأة وأصيب 26 مدنيا في قصف مليشيا الحوثي الإرهابية لأحياء سكنية بمدينة تعز في اليمن.

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