الجبير: الجميع يعلم أن تحريف قطر للحقائق ليس مستغربا

قال وزير الدولة للشئون الخارجية في المملكة العربية السعودية، عادل الجبير، إن الدول التي تملك قرارها عندما تشارك في المؤتمرات والاجتماعات تعلن مواقفها وتحفظاتها في إطار الإجتماعات ووفق الأعراف المتبعة، وليس بعد انتهاء الاجتماعات.

وأضاف، تعليقا على إعلان خارجية قطر تحفظها على نتائج اجتماع مكة: قطر تتحفظ اليوم على بيانين يرفضان التدخل الإيراني في شؤون دول المنطقة، وبيان القمة العربية أكد مركزية القضية الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية.

ولفت الجبير إلى أن الجميع يعلم بأن تحريف قطر للحقائق ليس مستغرباً.