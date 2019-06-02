الصوافي: الكذب والتدليس الإعلامي بات مقترنا بوسائل إعلام قطر

قال الكاتب والمحلل السياسي الإماراتي محمد الصوافي، إن الكذب والتدليس الإعلامي بات مقترناً بوسائل الإعلام القطرية، خاصة قناة “الجزيرة”، وأصبح أي محتوى تبثه يحتاج إما إلى التأكد من صحته من مصادر أخرى أو تجاهله تماماً خاصةً عندما يتعلق الخبر بدول أخرى.

ولفت الصوافي إلى أن “المساعي القطرية لاستغلال الأوضاع السياسية ونشر الفوضى وإثارة الفتن في المنطقة لم تعد مجدية”.

وتابع الصوافي في تصريحات لموقع "24"، تعليقاً على الأخبار الكاذبة والصور المفبركة عن إسقاط طائرة دون في ليبيا، ادعت بعض الوسائل الإعلامية أنها إماراتية الصنع، وسارعت قطر عبر “الجزيرة” بنشره وتناقله، إن “مصداقية الإمارات الدولية وجهودها المشهودة في محاربة كل ما يهدد الاستقرار والأمن الدوليين محل حسد وقهر لدى النظام القطري، الذي اعتاد نشر الإشاعات عبر أذرعه الإعلامية لتعزيز سياساته الداعمة للإرهاب والتطرف”.

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ادعاءات كيدية

وأكد أن “للنظام القطري أبواق إعلامية أكثر من قناة الجزيرة، تتمثل في كل ما يمثله أصحاب الأجندات السياسية المغلفة بالدين، لذا لن يكون غريباً على الرأي العام العالمي أن الهدف من تداول الفيديو المفبرك لإسقاط الطائرة في ليبيا، هو بث الادعاءات الكيدية ونشر الفتنة وتلفيق التهم”.

وأشار إلى أن “ما لا يدركه الذين يمارسون “العهر الإعلامي” أن الإمارات دولة صادقة مع نفسها أولاً وتحترم الرأي العام العالمي ولديها الشجاعة والقدرة على الاعتراف بما تفعله انطلاقاً من أنها دولة بلا أجندات خفية كما تفعل قطر”.