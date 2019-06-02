ليبيا.. مقتل 18 من مليشيا الوفاق خلال مواجهات مع الجيش الوطني بطرابلس

قتل 18 فرداً من ميليشيات قوات حكومة الوفاق الوطني و14 مقاتلاً من الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، في معارك كثيفة اندلعت فجر الأحد من أجل السيطرة على جنوب طرابلس، حسبما ذكرت مصادر أمنية.

ولفتت المصادر إلى أن الاشتباكات أسفرت عن سقوط 32 مصاباً في صفوف الجيش الوطني الليبي، وبعضهم في حالة حرجة، ونقلوا إلى مستشفى في مدينة ترهونة جنوب شرق العاصمة.

وأدى تفجير مزدوج إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 8 آخرين أمام مواقع الجيش الوطني الليبي في مدينة درنة الساحلية شرقاً، حسبما ذكرت مصادر أمنية من هذه المدينة.

ومنذ الرابع من نيسان (أبريل) الماضي تشن قوات حفتر هجوماً للسيطرة على طرابلس.

ومن حينها أسفرت الاشتباكات عن سقوط نحو 600 قتيل وأكثر من 3 آلاف جريح، كما أجبرت أكثر من 30 ألف شخص على النزوح عن ديارهم، وفقاً لبيانات منظمة الصحة العالمية.