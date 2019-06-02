الجامعة العربية تحذر من اقتحام الأقصى

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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حذرت جامعة الدول العربية من خطورة اقتحام واستباحة المستوطنين الإسرائيليين للحرم القدسي بحماية جيش الاحتلال، مطالبة المجتمع الدولي والمنظمات الأممية المختصة بالخروج عن صمتها والتحرك سريعا في تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه القدس ومقدساتها، عبر اتخاذ إجراءات عملية كفيلة بإجبار إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على الانصياع للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وقبل فوات الأوان.

ورأى الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية الدكتور سعيد أبوعلي في تصريح أمس أن اقتحام نحو 1200 مستوطن للمسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من قوات الاحتلال الخاصة وإطلاق الأعيرة المطاطية وقنابل الغاز والاعتداء بالضرب على المعتكفين تصعيد جديد يؤكد أطماع الاحتلال بتهويد الأقصى، ومخططاته لفرض واقع جديد، وانتهاك صارخ لحرمة المسجد ولشهر رمضان الكريم، واستمرار وتكرار لكل محاولات المستوطنين من أجل فرض الأمر الواقع فيه وتقسيمه زمانيا ومكانيا، بدعم ورعاية مباشرة من حكومة الاحتلال.