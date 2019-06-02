الانقلابيون يرفعون صور إيران وحزب الله بالحديدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - عدن، تعز

ردت ميليشيات الحوثي الموالية لإيران على جهود الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن مارتن جريفيث، بشأن اتفاق السويد والانسحاب من الحديدة، باستعراض عسكري كبير رفعت خلاله صور حزب الله اللبناني، ومرشد الثورة الإيراني علي خامنئي.

وأكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أن الاستعراض العسكري الذي نفذته الميليشيات الحوثية بالحديدة يكشف تضليل المبعوث الأممي مارتن غريفيث للمجتمع الدولي، وقال الإرياني في تغريدة على تويتر «تضليل المجتمع الدولي في جلسة مجلس الأمن الأخيرة ومساعيه لتحقيق إنجازات شخصية بعيدة عن الواقع على الأرض الذي يشهد مزيدا من التصعيد والانخراط الحوثي في الأجندة الإيرانية».

وأكد أن الاستعراض العسكري لعناصر ميليشيات الحوثي داخل مدينة الحديدة يأتي بعد إعلانها الانسحاب وتسليم الموانئ لقوات خفر السواحل، حيث اتضح أن قوات خفر السواحل ليست سوى ميليشيات حوثية، وأشار إلى أن استعراض الميليشيات جاء بعد خمسة أشهر من اتفاق السويد الذي نصت بنوده على وقف إطلاق النار، ووقف كل أشكال التعزيزات وإنهاء المظاهر المسلحة في المدينة.

ونشرت وسائل إعلامية موالية لميليشيات الحوثي صورا لميليشياتها وهي ترتدي الزي العسكري أثناء مشاركتها في عرض عسكري بمدينة الحديدة ضمن احتفالاتها بما تسميه يوم القدس العالمي؛ أظهرت تلك الصور رفع الميليشيات لأعلام حزب الله وصور مرشد الثورة الإيرانية علي خامنئي.

وتواصل الميليشيات جرائمها وانتهاكاتها بحق السجناء في مناطق سيطرتها بالتعامل السيئ وتعذيب السجناء وسط صمت من قبل منظمات حقوق الإنسان، وكشفت عضو اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان إشراق المقطري، عن تعامل لا إنساني و»انتزاع كرامة» عشرات اليمنيات المختطفات بتهم ملفقة في سجون ميليشيات الحوثي المركزية في صنعاء ومناطق أخرى لا تزال خاضعة لسيطرتها.

وقالت «إن 100 امرأة يمنية بريئة اختطفتهن الميليشيات من أمام المدارس وبعضهن من منازلهن بخدعة الإغاثة واقتادتهن إلى سجن المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرتها، و70 مختطفة أخرى زجت بهن الميليشيات الحوثية في سجنها المركزي بمدينة عمران و12 مختطفة اقتادتهن الميليشيات الحوثية إلى سجنها المركزي بالحديدة، مشيرة إلى أن اختطاف النساء في عمران بتهم «الدعارة» يأتي في سياق الضغط على أسرهن وابتزازهم بسبب الاختلاف الفكري والسياسي».

Advertisements

مشاهدات يمنية

•

ميليشيات الحوثي تصادر الطبعة الجديدة من العملة اليمنية من محلات الصرافة بمناطق سيطرتها.

•

مقاتلات التحالف العربي تستهدف مواقع الحوثي بمنطقة قاع الجامع بمديرية السبرة بمحافظة إب

•

الميليشيات الإرهابية تجبر تجار صنعاء على التبرع بـ 10% من إجمالي بضائعهم لمصلحة المجهود الحربي

• تجدد المواجهات العنيفة والقصف المكثف شرق وغرب مدينة تعز بين الجيش الوطني المسنود بالتحالف العربي وميليشيات الحوثي الموالية لإيران.