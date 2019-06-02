العسكري السوداني يحدد شرطه لتسليم السلطة للمدنيين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - الخرطوم

قال المجلس العسكري الانتقالي في السودان: «إنه لا يمانع في تسليم السلطة للمدنيين، مشترطا أن تكون الحكومة شاملة لجميع أطياف المجتمع السوداني».

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وأوضح نائب رئيس المجلس الفريق أول محمد حمدان دقلو، في تصريحات له في الخرطوم، أن الجيش السوداني سيتصدى لأي فوضى في البلاد، وذلك بهدف تمكين أي حكومة مدنية مقبلة من العمل في بيئة وطنية ومسنودة بهيبة القانون.

ونقلت وكالة السودان للأنباء «سونا» عن دقلو المعروف باسم «حميدتي» قوله، «نحن أيضا نسعى لقيام دولة مدنية، لكن بالقانون ومشاركة كل الشعب السوداني»، وأضاف «أن أي شخص يخطيء يحاسب بالقانون ولا كبير عليه»، مشيرا إلى أن ما عده مخططا ممنهجا ضد قوات الدعم السريع وقائده، لا يخيفنا، مشيرا إلى أن المجلس العسكري كشف هذا المخطط.

وثمن حميدتي دور قيادة المجلس العسكري وأعضائه في الفترة الراهنة، موضحا أنهم «على قدر المسؤولية ولن يفرطوا في استقرار السودان».