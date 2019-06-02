السعودية توزع هدايا العيد في اليمن ولبنان والصومال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - عدن، طرابلس، مقديشو
دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في محافظة عدن أمس، توزيع كسوة العيد تحت شعار «فرحتكم فرحتنا»، حيث استهدف 7,590 طفلا من الأسر الفقيرة في أربع محافظات يمنية.
وشكر أيوب أبوبكر من مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في عدن مركز الملك سلمان للإغاثة على اهتمامه المتواصل في تنفيذ عدد من المشاريع طيلة شهر رمضان المبارك التي أدخلت الفرحة والبهجة في قلوب عدد من الفئات المجتمعية من ذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام والأسر الفقيرة.
ووزع المركز كسوة العيد في مديريتي كريتر والمعلا بمحافظة عدن بواقع 378 كسوة عيد و378 لعبة وهدية على الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة.
واستكمل المركز لليوم الـ 28 على التوالي توزيع السلال الغذائية ووجبات الإفطار الجاهزة في شهر رمضان المبارك على عدد من المحافظات اليمنية، شملت حضر موت وأبين ومأرب والضالع والمكلا وعدن ولحج، وامتدت أيدي العطاء السعودية إلى طرابلس اللبنانية، حيث جرى تقديم وجبات إفطار ساخنة لـ 250 طفلا من أيتام المدينة الشمالية وضواحيها، وتم توزيع هدايا عيد الفطر على الأيتام الموجودين، حيث خصص المركز لهم 500 هدية، كما جرى توزيع سلال غذائية وهدايا في الصومال.
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