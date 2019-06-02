شكرا لقرائتكم حلب.. قتلى بانفجار سيارة مفخخة في أعزاز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قُتل 14 شخصاً في انفجار سيارة مفخخة في مدينة أعزاز في ريف حلب الشمالي (شمال غرب سوريا) قرب الحدود مع تركيا، كما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إنّ أكثر من 20 جريحاً سقطوا أيضاً في التفجير الذي استهدف المدينة الواقعة في قلب منطقة النفوذ التركي بمحافظة حلب الشمالية.

ولاحقاً أوضح المرصد في بيان أن الانفجار "وقع بالقرب من منطقة سوق الحدادين وسط مدينة إعزاز".

وأضاف أن "سيارة مفخخة انفجرت أثناء خروج المصلين من صلاة التراويح في منطقة سوق الحدادين بالقرب من جامع الميتم وسط مدينة إعزاز" مما أدى لمقتل 14 مدنياً، بينهم أربعة أطفال.

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ولفت المرصد في بيانه إلى أن عدد القتلى "مرشّح للارتفاع بسبب وجود جرحى بعضهم في حالات خطرة".

ولم تتّضح في الحال الجهة المسؤولة عن التفجير. وتعرضت البلدة، التي كانت خاضعة في السابق لسيطرة مقاتلين أكراد معارضين لتركيا، لهجمات مشابهة في السابق.

وأتى التفجير غداة هجوم آخر مماثل استهدف بسيارة مفخخة مدينة الرقة الواقعة في شمال شرق سوريا وأوقع 10 قتلى و20 جريحاً.

وكانت تركيا شنت في 2016 عملية عسكرية واسعة النطاق داخل الأراضي السورية أطلقت عليها اسم "درع الفرات" وسيطرت في أعقابها على أكثر من 2000 كيلومتر مربع من الأراضي في شمال سوريا، بما في ذلك أعزاز.