سبوتنيك: المضادات السورية تتصدى لسرب طائرات مسيرة غربي حماة

أفاد وكالة "سبوتنيك" الروسية بأن "المضادات السورية تصدت لسرب طائرات مسيرة في محيط مطار جب رملة غربي مدينة حماة".
ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري تأكيده أن "مضادات الدفاع الجوي السورية أحبطت هجوما للمجموعات المسلحة عبر سرب من الطائرات المسيرة المفخخة كانت تحاول استهداف أحد المواقع العسكرية بمنطقة جب رملة بريف حماة الغربي".
ولفت الى أن "قوات الرصد والاستطلاع في الجيش السوري تمكنت من كشف مجموعة طائرات مسيرة تابعة للمجموعات المسلحة حاولت مهاجمة مطارا عسكريا خاصا بالمروحيات، وتمكنت المضادات الجوية من التصدي لها وأسقطت عدداً منها فيما انفجرت بقية الطائرات في الجو".
وأكد المصدر أنها "المرة الثالثة خلال يومين التي تحاول المجموعات الإرهابية المسلحة فيها مهاجمة مواقع الجيش السوري في محيط جب رملة "وتمكنا من التعامل معها دون تسجيل أي أضرار، علما ان هذه الطائرات تطلق من مناطق سيطرة المجموعات المسلحة وتحمل قنابل شديدة الانفجار".
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