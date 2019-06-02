الاحدب للحريري: ألا ترى ان صديقك جبران يأخذنا الى حرب أهلية؟

لفت النائب السابق ​مصباح الاحدب​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أنه " وقعت ورقة التين عن ​التسوية الرئاسية​، وأصبح من الواضح بعد المواقف الوقحة لوزير الخارجية ​جبران باسيل​ أنها ليست حلاً للأزمة الوطنية لا بل انها لم تجر الا الويلات على اهلنا وهذا ما سبق ان حذرنا منه".

وتوجه لرئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ بالقول: هل ما زلت مصدقاً أن التسوية الرئاسية تصنع الاستقرار؟ ألا ترى ان صديقك جبران يأخذنا الى حرب أهلية لانتزاع حقوقنا التي دفعنا ثمنها دماء ابنائنا؟ دولة الرئيس، الوطن ينهار بسبب تسويتكم وآن الاون أن تقول كفى، فنحن اساس في هذا الوطن ولسنا أجراء عند باسيل وفريقه".