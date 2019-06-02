أجرى رئيس "الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة" اتصالا بوزير الدفاع الياس بو صعب للاستفهام عن الاشكال الحاصل في موضوع المحكمة العسكرية، وسيتابع الشيخ حمود الاتصالات لمحاولة وضع الأمور في نصابها بعيدا عن الاعلام.
كما شارك في إفطار سفارة إيران، إفطار يوم القدس في بستان الزيتون الواقع في الفياضية، والقى كلمة أكد فيها "حتمية زوال إسرائيل وانتصار المقاومة".
كذلك كان قد زار مستشفى الهمشري في صيدا التابع للهلال الأحمر الوطني الفلسطيني، حيث التقى مدير المستشفى رياض أبو العينين، وجال معه في بعض انحاء المستشفى.
وكان سماحته قد لبى دعوة رئيس الرابطة السنية الإسلامية ماهر صقال للإفطار في فندق موفنبيك – الروشة، بحضور لفيف من العلماء والشخصيات البيروتية.
كانت هذه تفاصيل خبر الشيخ حمود اجرى اتصالا ببو صعب ويشارك في افطار سفارة إيران والرابطة السنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.