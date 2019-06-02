الشيخ حمود اجرى اتصالا ببو صعب ويشارك في افطار سفارة إيران والرابطة السنية

أجرى رئيس "​الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة​" اتصالا بوزير الدفاع ​الياس بو صعب​ للاستفهام عن الاشكال الحاصل في موضوع ​المحكمة العسكرية​، وسيتابع الشيخ حمود ​الاتصالات​ لمحاولة وضع الأمور في نصابها بعيدا عن الاعلام.

كما شارك في إفطار سفارة ​إيران​، إفطار يوم ​القدس​ في بستان الزيتون الواقع في ​الفياضية​، والقى كلمة أكد فيها "حتمية زوال ​إسرائيل​ وانتصار المقاومة".

كذلك كان قد زار ​مستشفى​ الهمشري في صيدا التابع للهلال الأحمر الوطني الفلسطيني، حيث التقى مدير المستشفى رياض أبو العينين، وجال معه في بعض انحاء المستشفى.

وكان سماحته قد لبى دعوة رئيس الرابطة السنية الإسلامية ​ماهر صقال​ للإفطار في فندق موفنبيك – ​الروشة​، بحضور لفيف من العلماء والشخصيات البيروتية.