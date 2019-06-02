نتانياهو: إيران تدعم "حزب الله" بمبالغ مالية طائلة

لفت رئيس الوزراء ال​إسرائيل​ي ​بنيامين نتانياهو​ إلى ان "​إيران​ تدعم "​حزب الله​" بمبالغ مالية طائلة"، مشيراً إلى أن "إيران تحول سنويا 700 مليون ​دولار​ إلى "حزب الله" وتقوم بذلك بطرق مختلفة بما في ذلك عن طريق الخداع".

وأشار إلى أن "​وزارة الخارجية الإيرانية​ تحول في هذا الإطار أكثر من 100 مليون دولار إلى "حزب الله" تحت غطاء دبلوماسي إلى ​لبنان​ ثم إلى الحزب"، مبيناً أن "هذه الأموال الطائلة تصرف على تأجيج العدوان غير المنتهي الذي تشنه إيران والجهات الموالية لها في المنطقة".

وأفاد بأن "الدول المجاورة تعلم ذلك وجميع ​الدول العربية​ تعلم ذلك وهذا هو أحد الأشياء التي تدفعها إلى التقارب مجددا مع إسرائيل"، موضحاً أن "​تل أبيب​ لا تقلل من خطورة التهديدات الإيرانية ولكنها لن تردعها"، مشددا على أن "من يحاول المساس بنا سيُضرب أضعافا مضاعفة".