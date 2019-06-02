نتانياهو: إيران تدعم "حزب الله" بمبالغ مالية طائلة

لفت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إلى ان "إيران تدعم "حزب الله" بمبالغ مالية طائلة"، مشيراً إلى أن "إيران تحول سنويا 700 مليون دولار إلى "حزب الله" وتقوم بذلك بطرق مختلفة بما في ذلك عن طريق الخداع".
وأشار إلى أن "وزارة الخارجية الإيرانية تحول في هذا الإطار أكثر من 100 مليون دولار إلى "حزب الله" تحت غطاء دبلوماسي إلى لبنان ثم إلى الحزب"، مبيناً أن "هذه الأموال الطائلة تصرف على تأجيج العدوان غير المنتهي الذي تشنه إيران والجهات الموالية لها في المنطقة".
وأفاد بأن "الدول المجاورة تعلم ذلك وجميع الدول العربية تعلم ذلك وهذا هو أحد الأشياء التي تدفعها إلى التقارب مجددا مع إسرائيل"، موضحاً أن "تل أبيب لا تقلل من خطورة التهديدات الإيرانية ولكنها لن تردعها"، مشددا على أن "من يحاول المساس بنا سيُضرب أضعافا مضاعفة".
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