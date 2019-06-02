باسيل لبى دعوة بلدية الحدت إلى عشاء تكريمي أقامته مساء على شرفه بعد جولته ببعبدا

لبى رئيس "​التيار الوطني الحر​" ​جبران باسيل​، دعوة ​بلدية الحدت​ إلى عشاء تكريمي أقامته مساء اليوم على شرفه، بعد يوم طويل جال فيه في ​قضاء بعبدا​ ساحلا وجبلا، واستقبله رئيس ​البلدية​ ​جورج عون​ وأعضاء المجلس البلدي، في حضور وزيري الدفاع الوطني ​الياس بو صعب​ و​الزراعة​ ​حسن اللقيس​، سفيرة ​الفليبين​ برنارديتا ليونيدو كاتالا، أمين سر تكتل "لبنان القوي" النائب ابراهيم كنعان، النواب حكمت ديب، الان عون، سيزار ابي خليل، ماريو عون، النائب السابق ناجي غاريوس.

كما حضر رئيس المجلس الدستوري عصام سليمان، قائد الدرك مروان سليلاتي، رؤساء بلديات ومخاتير الحدت، رئيس دير مار انطونيوس الكبير الأب جورج صدقة، رئيس الجامعة الانطونية ميشال جلخ، النقيب عصام خوري، وشخصيات سياسية واجتماعية وعسكرية.