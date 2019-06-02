زار رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب تيمور جنبلاط، بلدة دميت الشوف وكان في إستقباله رجال دين، رئيس بلدية دميت بسام طربيه، مختار البلدة عصام أبو ضرغم، فاعليات عائلية، وجمع من الأهالي.
واستمع خلال الجولة إلى المطالب الحياتية والإنمائية لأهالي البلدة، واعدا بمتابعتها مع المعنيين.
كانت هذه تفاصيل خبر تيمور جنبلاط زار بلدة دميت واعدا الأهالي بمتابعة مطالبهم الحياتية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.