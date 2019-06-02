تيمور جنبلاط زار بلدة دميت واعدا الأهالي بمتابعة مطالبهم الحياتية

زار رئيس "​اللقاء الديمقراطي​" النائب ​تيمور جنبلاط​، بلدة دميت الشوف وكان في إستقباله رجال دين، رئيس بلدية دميت بسام طربيه، مختار البلدة عصام أبو ضرغم، فاعليات عائلية، وجمع من الأهالي.

واستمع خلال الجولة إلى المطالب الحياتية والإنمائية لأهالي البلدة، واعدا بمتابعتها مع المعنيين.