مصلحة الليطاني واصلت إزالة التعديات عن مشاريع ري راس العين وصيدا جزين

واصلت المصلحة الوطنية ل​نهر الليطاني​، حملة ازالة التعديات عن مشروعي ري ​القاسمية​ راس العين وري صيدا جزين، بمتابعة وزيرة ​الطاقة​ و​المياه​ ​ندى بستاني​، والتي أسفرت حتى تاريخ اليوم: عن تكليف حوالي مليوني متر مربع كانت تروى بدون ترخيص، وفقا للتفصيل التالي: 1- قطاع صور: 723,195 م2. 2- قطاع صيدا: 731,602 م2. 3- القسم الجبلي: 53,897 م2. Advertisements 4- من النهر: 206,477 م2. المجموع= 1,715,171 م 2. وأعلنت المصلحة أنها ستتابع رفع التعديات عن المشروع في مناطق: بدياس، ​الحلوسية​، طيرفلسة، ​الصرفند​ و​عدلون​.

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