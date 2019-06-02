ظريف استبعد أية مفاوضات بين إيران وامیرکا: الضغوطات لن تؤثر على نهجنا

استبعد وزير الخارجية ال​ايران​ي ​محمد جواد ظريف​ "انعقاد أية مفاوضات بين ​إيران​ وامیرکا"، مشيراً إلى أن "مواصلة الضغوط على ايران قد تترك تأثيرات على سوق العقار في البلاد الا أنها لن تترك أية تأثيرات على نهج ايران".

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