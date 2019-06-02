مسؤول ايراني: العداوات التي تواجهها ايران اليوم معقدة جدا

اعتبر نائب القائد العام لقوات حرس الثورة ​الاسلام​ية الادميرال ​علي فدوي​ أن "العداوات التي تواجهها ​الجمهورية​ الاسلامية الايرانية اليوم معقدة جدا" ورأى أن "​الثورة الاسلامية​ تتجاوز منطقة جغرافية خاصة". ولفت إلى أن "احد المظاهر الجميلة التي حدث على بعد آلاف الكيلومترات من مركز الثورة الاسلامية تمثل بانتصار جبهة قوى المقاومة في ​سوريا​ وهو ما اقر به اعداء الاسلام"، مشيراً إلى أن "الشيطان الاكبر اعلن باننا جميعا كنا نريد في سوريا عدم بقاء الدولة الحالية وجبهة المقاومة الا اننا لم نستطع ان نفعل شيئا لان ايران لم ترد ذلك".

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