ستولتنبرغ من تيران: ألبانيا "شريك قيّم" للناتو

ثمن ​الأمين العام لحلف شمال الأطلسي​ "​الناتو​"، ​ينس ستولتنبرغ​ "عضوية تيران لدى "الناتو"، واصفا إياها بـ"الشريك القيّم"، مشيراً إلى "وجود قوات ألبانية ضمن صفوف قوات الحلف المتواجدة في ​ليتوانيا​". وأشاد بـ"جهود ​القوات المسلحة​ الألبانية في تأمين الاستقرار عبر مشاركتها في صفوف "الناتو" لدى كل من ​أفغانستان​ و​كوسوفو​".

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