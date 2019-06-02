الدفاع التركية: الجيش التركي يضبط أسلحة ومعدات عسكرية لإرهابيين شمالي العراق

أعلنت ​وزارة الدفاع التركية​ عن "ضبط عدد كبيرة من الأسلحة والمعدات العسكرية للإرهابيين في إطار عملية المخلب المستمرة شمالي ​العراق​"، موضحةً أن "قوات ​الجيش​ التركية ضبطت في مخابئ تستخدمها حزب "العمال الكردستاني" عددا كبيرا من الأسلحة ومواد تستخدم في صناعة المتفجرات، بمنطقة هاكورك شمالي العراق".

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