مقتل 14 شخصا وإصابة 28 آخرين في تفجير أعزاز السورية

أفادت وكالة "سبوتنيك" الروسية بـ"سقوط 14 شخصا وإصابة 28 آخرين بسيارة مفخخة وقع قرب مقر الأمن الجنائي وسط مدينة أعزاز السورية".
ولفتت الوكالة الى أن "المكان الذي وقع فيه التفجير كان مكتظا بالناس، والحصيلة مرشحة للارتفاع".
ووقع انفجاران عنيفان هزا مدينة الرقة مساء السبت وأوديا بقيادي بارز في قوات قسد المدعوم من الولايات المتحدة الأمييكية إضافة إلى 15 مقاتلا من التنظيم.
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