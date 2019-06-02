مقتل 14 شخصا وإصابة 28 آخرين في تفجير أعزاز السورية

أفادت وكالة "​سبوتنيك​" الروسية بـ"سقوط 14 شخصا وإصابة 28 آخرين ب​سيارة مفخخة​ وقع قرب مقر ​الأمن​ الجنائي وسط ​مدينة أعزاز​ السورية".

ولفتت الوكالة الى أن "المكان الذي وقع فيه التفجير كان مكتظا بالناس، والحصيلة مرشحة للارتفاع".

ووقع انفجاران عنيفان هزا ​مدينة الرقة​ مساء السبت وأوديا بقيادي بارز في قوات قسد المدعوم من ​الولايات المتحدة​ الأمييكية إضافة إلى 15 مقاتلا من التنظيم.