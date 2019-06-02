سفير سوريا بطهران: ايران تشكل الاساس الاستراتيجي للمنطقة

أكد ​السفير السوري​ لدى ​طهران​ ​عدنان محمود​ أن "​ايران​ تشكل الاساس الاستراتيجي للمنطقة، وهي التي تديرها"، مشيراً إلى أن "الحرب مستمرة في كل الاصعدة والجبهات، ولكن على الصعيد الاقليمي فإن الحرب بارزة اكثر، فالكيان الصهيوني ومنذ بدء الحرب في ​سوريا​ تعاون مع الجماعات الارهابية ويسعى لتوجيه الضربات لنا".

وأشار الى ان "سوريا أصدرت بيانا بشأن ​قمة مكة​، رفضت فيها مواقف القمة"، مؤكدا ان "تواجد ايران في سوريا يأتي ضمن القوانين وجاء بطلب من هذه الدولة نفسها، وفي اطار محاربة الارهابيين"، لافتاً الى ان "قمة مكة لم تحقق أي انجاز"، مبيناً ان "الدول التي تعقد هكذا قمم تعرف ثمن الحرب في المنطقة، فالحرب اليوم ليست حرب المعدات، وانما هي حرب الافكار ضد جبهة المقاومة".