صفوي: نقترح إبرام معاهدة عدم اعتداء مع بعض جول الخليج وتشكيل تحالف مع الأخرى منها

اقترح المستشار العسكري للمرشد الأعلى للثورة الإيرانية، اللواء يحيى رحيم صفوي على دول الخليج العربية "إبرام معاهدة عدم اعتداء مع بعضها وتشكيل تحالف مع الأخرى منها"، مؤكدا أن "قوات "البنتاغون" بالبحرين وقطر والكويت في مرمى صواريخ الجمهورية الإسلامية".
ولفت إلى أن "ايران تسعى على الدوام إلى إرساء علاقات ودية مع الدول الجارة"، مضيفا: "إن استراتيجيتنا هي عدم النزاع مع الجيران وحتى أن إيران جاهزة لإبرام معاهدة عدم اعتداء مع الدول الجارة حيث جرى طرح هذا الموضوع من قبل وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف مؤخرا، وبالطبع فإنني أقترح إبرام معاهدة عدم اعتداء مع بعض الدول وتشكيل تحالف مع البعض الآخر".
وأوضح صفوي "إنني آمل بأن تعتبر دول المنطقة الاميركيين والصهاينة أعداء لها بدل أن تعتبر إيران عدوة بإيحاءات من أفكار شيطانية"، مشيراً إلى أن "الاميركيين لديهم أكثر من 25 قاعدة عسكرية في أنحاء المنطقة، منها قيادة القوات الجوية التابعة للقيادة المركزية بالبنتاغون والتي تعتبرها إيران إرهابية في قطر، وقيادة القوات البرية في الكويت وقيادة القوات البحرية في البحرين، ويتواجد في هذه القواعد أكثر من 20 ألف عسكري".
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