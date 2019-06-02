التلفزيون السوري: انباء عن استهداف مطار التيفور بصواريخ معادية

أفاد ​التلفزيون السوري​ عن وجود انباء عن استهداف مطار التيفور في ​ريف حمص​ ب​صواريخ​ معادية. تجدر الإشارة الى أن الليلة الماضية شهدت استهدافا اسرائيليا أيضا لمواقع عسكرية في ​سوريا​.

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