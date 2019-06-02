منفذ هجوم فيرجينيا بيتش أرسل استقالته بالبريد قبل قتل 12 شخصًا

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن (د ب أ)

قالت سلطات فرجينيا بيتش اليوم الأحد، إن المسلح الذي قتل 12 شخصا في المدينة أمس الأول الجمعة، أرسل خطابا باستقالته لرؤسائه بالبريد الإلكتروني قبل ساعات من اقتحامه مبنى البلدية وإطلاق النار داخله عشوائيا.

وقال ديفيد هانسن مدير إدارة البلدية إن المهاجم، وهو مهندس (40 عاما) وظفته البلدية، لم تكن تجري عملية لفصله، ووصف عمله بأنه "مُرْض" حسبما ذكرت صحيفة فرجينيا-بايلوت المحلية.

ولم تدل السلطات بأي تفاصيل حول دوافع منفذ الهجوم أو محتويات رسالة البريد الإلكتروني الخاصة بالاستقالة، لكنها ذكرت أنها تحقق في وضعه الوظيفي كدافع محتمل لتنفيذ الهجوم.

وتم تحديد هوية الضحايا الـ 12 جميعا أمس السبت، وتبين أن جميعهم من موظفي البلدية باستثناء واحد فقط.

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وكان من بينهم مهندسون ومحاسب ومساعدون إداريون.

ولقي مطلق النار، ديوين كرادوك، حتفه خلال معركة بالأسلحة النارية مع الشرطة.

ووفقًا لأرشيف "جن فايولينس آركايف"، وهو موقع إلكتروني، فإن هذا هو هجوم إطلاق النار الجماعي رقم 150 في الولايات المتحدة خلال عام 2019 حتى الآن.

وهجوم فيرجينيا بيتش هو حادث إطلاق النار الأكثر دموية في الولايات المتحدة لهذا العام.