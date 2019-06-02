روحاني: على الولايات المتحدة أن تصبح "دولة طبيعية"

رد الرئيس الإيراني على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الذي أبدى، اليوم الأحد، استعداد واشنطن للتفاوض مع طهران، إذا أصبحت تتصرف كـ"دولة طبيعية".
ونقل الموقع الرسمي للحكومة الإيرانية عن روحاني قوله: "على الطرفالآخر الذي غادر طاولة المفاوضات وخرق اتفاقًا أن يعود ويصبح دولة طبيعية. أما الآن فلا خيار لنا سوى المقاومة".
وفي وقت سابق الأحد، قال بومبيو
كما جدد وزير الخارجية الأمريكي تصميم واشنطن على المضي في جهودها الرامية إلى إجبار إيران على تغيير "أنشطتها الخبيثة" بشكل جذري.
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