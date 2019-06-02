التحالف العربي يدمر دبابة و3 عربات للحوثيين

دمرت غارات نفذتها مقاتلات التحالف العربي، آليات عسكرية ثقيلة تابعة للحوثيين في محافظة الضالع جنوب اليمن. وقال مصدر عسكري يمني، إن الغارات استهدفت تجمعات وآليات لجماعة الحوثيين في منطقة حجر، غربي مدينة الضالع. وبحسبما أورده موقع "سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع اليمنية، فإن الغارات أسفرت عن تدمير دبابة و3 عربات، إضافة إلى سقوط العشرات بين قتيل وجريح.

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