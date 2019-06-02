غالبية الروس يوافقون على الأداء الوظيفي للرئيس بوتين

أعلن مركز ليفادا الروسي أن ثلثي المواطنين الروس بنسبة (66%) أعربوا عن رضائهم على الأداء الوظيفي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بينما أبدى 32% عدم رضاهم عنه.
وفقًا لبيانات المركز التي حصلت وكالة "إنترفاكس" الروسية على نسخة منها، يتمتع بوتين منذ عام 2000 بأعلى نسبة قبول للأداء الوظيفي بنسبة 81% في مايو 2017، وكان معدل الموافقة
كما أعرب 33% من المستطلعين عن رضاهم على أداء رئيس الوزراء ديمتري ميدفيديف، في حين أن 65% من المستطلعين يشعرون بالاستياء من أدائه الوظيفي. ويحظى ميدفيديف بالثقة من قبل 7.6% وغير موثوق
وقال 38% من المستطلعين إنهم يوافقون على أداء مجلس الدوما، بينما لا يوافق 59% على أداء البرلمان. وأشار 49% إلى أن البلاد تسير في الاتجاه الصحيح، بينما أبدى 40% آخرين وجهة النظر المعاكسة.
أجري مسح على عينة تمثيلية من السكان الروس تبلغ حوالي 1600 شخص أعمارهم بين 18 عامًا فأكثر في 137 موقعًا في 50 منطقة روسية في الفترة من 24 إلى 29 مايو.
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