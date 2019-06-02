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خادم الحرمين وولي العهد يهنئان رئيس وزراء أستراليا

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة إلى سكوت ماريسون، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيسا للوزراء في أستراليا.

وأعرب الملك سلمان بن عبدالعزيز، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية ، عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح لدولته، والمزيد من التقدم والازدهار لشعب أستراليا الصديق.

كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع الأمير بن عبدالعزيز، برقية مماثلة إلى سكوت ماريسون.

وأعرب ولي العهد عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والصحة لدولته، والمزيد من التقدم والازدهار لشعب أستراليا الصديق.


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