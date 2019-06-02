المعلمي: القضية الفلسطينية على رأس أولويات المملكة

التقى المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله يحيى المعلمي، في نيويورك، مدير المكتب التمثيلي في نيويورك لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» بيتر مولرين.

وقدم مدير مكتب الأونروا -خلال اللقاء- شكره وتقديره للمملكة على دعمها السخي لوكالة الأونروا، والذي يعكس إيمان المملكة واهتمامها بهذه القضية، مما جعلها واحدة من أكبر ثلاث دول مانحة للوكالة.

واستعرض مدير مكتب الأونروا الأزمة المالية التي تمر بها الوكالة، وتأثيرها على الجهود والخدمات التي تقدمها للاجئين الفلسطينيين في المخيمات.

خدمات للاجئين

أكد السفير المعلمي أن القضية الفلسطينية تأتي على رأس أولويات واهتمامات المملكة العربية السعودية، مبينا أن المملكة تحرص دائما على تقديم كل ما من شأنه مساعدة وكالات الأمم المتحدة على خدمة القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني في جميع أنحاء العالم، إلى جانب ترحيبها الدائم بتقديم الدعم لوكالة الأونروا لما توفره من خدمات للاجئين الفلسطينيين خاصة في قطاعي التعليم والصحة.

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برامج إنسانية

التقى السفير عبدالله يحيى المعلمي، المنسق التنفيذي لبرنامج متطوعي الأمم المتحدة أوليفير آدم، الذي قدم في بداية اللقاء شرحا تفصيليا عن آلية عمل برنامج متطوعي الأمم المتحدة، وأهدافه، والبرامج الإنسانية والإغاثية التي يقومون بها، مبينا أن أعداد المتطوعين المسجلين في البرنامج تجاوز 7000 متطوع من جميع أنحاء العالم، معربا عن أمله في أن يتضمن البرنامج بعض المتطوعين السعوديين.

وثمّن السفير المعلمي -خلال اللقاء- الجهود التي يبذلها برنامج الأمم المتحدة للمتطوعين، مرحبا بتعزيز التعاون مع البرنامج بما يحقق المصالح المشتركة، مؤكدا أن رؤية السعودية 2030 لم تغفل أهمية العمل التطوعي، وهي تهدف إلى تطوير مجال العمل التطوعي، ورفع نسبة عدد المتطوعين إلى مليون متطوع قبل نهاية عام 2030.