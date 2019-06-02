رئيسة إثيوبيا: نتطلع لدعم وتقوية العلاقات مع السعودية

قدم السفير سامي بن جميل عبدالله أوراق اعتماده إلى رئيسة جمهورية إثيوبيا سهلي ورق زودي، سفيرا لخادم الحرمين الشريفين ومفوضا للمملكة العربية السعودية لدى جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديموقراطية. ونقل للرئيسة تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وأمنيات القيادة لجمهورية إثيوبيا وشعبها بمزيد من التقدم والازدهار. من جانبها عبّرت رئيسة جمهورية إثيوبيا عن سعادتها بما وصلت إليه العلاقات الإثيوبية السعودية وتقديرها وشكرها لما قدمته المملكة من مساعدات لإثيوبيا، وتطلعاتها لمزيد من دعم وتقوية العلاقات بين البلدين مستقبلا، كما رحبت برجال الأعمال والمستثمرين السعوديين للاستثمار في فرص الاستثمار الكبيرة المتوفرة بالدولة، مؤكدة أنها ستقدم كل الدعم اللازم للسفير السعودي للارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين. فيما أكد السفير سامي بن جميل لفخامة رئيسة إثيوبيا أنه سيبذل قصارى جهده لتعزيز وتطوير علاقات المملكة بإثيوبيا بشكل مثمر يعود بالفائدة على البلدين.



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