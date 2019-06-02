بوسنيون: الرياض قدمت دعما لا محدود لبلادنا

عبّر عدد من المستفيدين من مشروع هدية خادم الحرمين الشريفين للتمور من جمهورية البوسنة والهرسك، عن شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على إهدائه التمور الفاخرة خلال شهر رمضان المبارك، سائلين الله أن يديم على السعودية عزها ورخاءها واستقرارها.

جاء ذلك أثناء توزيع التمور الفاخرة على الشعب البوسني بمركز الملك فهد الثقافي في سراييفو لعام 1440، الذي تنفّذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بمكتب الملحقية الدينية بسفارة المملكة العربية السعودية لدى البوسنة والهرسك.

وأكدوا أن المملكة بلد خير وعطاء فهي تقدم الغالي والنفيس من أجل المسلمين في شتى بقاع الأرض، ونحن ممتنون لقيادة المملكة وشعبها على هذا الإهداء والدعم غير المستغربين منهم منذ القِدم ولا زالت.

كما نوهوا بجهود وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وبرامجها المنفذة في الخارج والتي تخدم الإسلام والمسلمين، مشيرين إلى أن السعودية قدمت دعما لا محدود أثناء الأزمة التي مرت بها دولة البوسنة والهرسك في التسعينات، حتى بعد الأزمة فإن السعودية موقفها ثابت معنا. ورفع البوسنيون بلغتهم صادق الدعاء أن يحفظ الله المملكة العربية السعودية وقيادتها وشعبها لما تقدمه من خدمات جليلة للإسلام والمسلمين في العالم الإسلامي، كما شكروا وزارة الشؤون الإسلامية بالسعودية بمتابعة وتوجيهات الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، على تقديمها كل ما من شأنه خدمة الإسلام والمسلمين.