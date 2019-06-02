12 ألف سلة غذائية للضفة وقطاع غزة ولاجئي الروهينجا

ختم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مشروعه الرمضاني لتوزيع 10 آلاف سلة غذائية رمضانية على الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وتلبي السلة الغذائية الواحدة كل احتياجات الأسرة الأساسية اللازم توافرها في كل منزل، خصوصا مع ما يواجهه الأشقاء الفلسطينيون من مشكلات في الأمن الغذائي، وارتفاع نسبة الفقر والبطالة إلى مستويات كبيرة.

يذكر أن العمل ما زال جاريا لتقديم وجبات إفطار الصائم، والبالغة 34 ألف وجبة طوال أيام شهر الصوم الفضيل، وذلك في إطار حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للمحتاجين كافة.

مواد أساسية

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة توزيع السلال الغذائية الرمضانية في الصومال، وجرى تقديم 1000 سلة غذائية في محافظة عدادو بولاية جلمدج، و1200 سلة غذائية في محافظات زبيد وعانولي وبريري ومريري بولاية جنوب غرب الصومال، بوزن 198 طنا، تتكون السلة الواحدة من المواد الغذائية الأساسية كالأرز والسكر والدقيق والزيت والتمر والفاصوليا والمكرونة.

ويأتي ذلك ضمن مشروع تأمين السلال الغذائية في رمضان، للفقراء والنازحين في الصومال لعام 1440.

القرية الرمضانية

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة 917 سلة غذائية رمضانية للبنانيين الأشد فقرا، وللاجئين السوريين في محافظتي جبل لبنان وعكار ضمن مجموعة من المحطات المتتابعة، بلغت 45 محطة وزع خلالها أكثر من 26 ألف سلة رمضانية.

وجرى تقديم وجبات إفطار ساخنة لـ250 صائما من الأسر الفقيرة والمحتاجة في مدينة طرابلس وضواحيها، ضمن برنامج القرية الرمضانية في طرابلس لرمضان 1440/ 2019.

كوكس بازار

قدّم مركز الملك سلمان للإغاثة في منطقة كوكس بازار بجمهورية بنجلاديش، 2000 سلة رمضانية لللاجئين الروهينجا في مخيم ليدا رقم 24، ومخيم محسني رقم 26، استفاد منها أكثر من 10 آلاف لاجئ لتلبية المتطلبات الغذائية الأساسية للأسر المحتاجة خلال رمضان المبارك.

ويأتي التوزيع ضمن حملة إغاثية شاملة تنفذها المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة، لتقديم العون الغذائي العاجل للاجئي الروهينجا والأسر الفقيرة في بنجلاديش. كما واصل المركز توزيع السلال الغذائية ووجبات الإفطار الجاهزة في رمضان المبارك على عدد من المحافظات اليمنية.

وجبات جرى توزيعها في اليمن

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حضرموت الصحراء

486 وجبة لعابري السبيل والنازحين

لحج

1428 وجبة لعمال الخدمات والنقاط الأمنية

أبين

1224 للنازحين ونزلاء السجون

الضالع

1530 للمرضى في المستشفيات

حضرموت الوادي

550 للمرضى في المستشفيات والنازحين

مأرب

1632 للنازحين وعابري السبيل وعمال الخدمات