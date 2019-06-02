إعدام 9 داعشيين فرنسيين بالعراق خلال أسبوع

أصدر القضاء العراقي، خلال أسبوع واحد، أحكاماً بالإعدام على تسعة إرهابيين فرنسيين أدينوا بالانتماء إلى تنظيم داعش، في محاكمات تثير جدلا في بلدهم الأصلي. وأصدرت المحكمة الجنائية في بغداد، أمس، حكمين بالإعدام شنقا حتى الموت على فاضل طاهر عويدات وفياني أوراغي، بعد إدانتهما بالانتماء لتنظيم داعش. وأصدرت خلال الأسبوع الماضي أحكاما بالإعدام شنقا حتى الموت على سبعة فرنسين آخرين، لإدانتهم بالجريمة ذاتها بعد خضوعهم للتحقيق لدى جهاز المخابرات ثم قاضي التحقيق. ورفضت المحكمة أمس معلومات سابقة أطلقها عويدات البالغ من العمر 32 عاماً، بتعرضه للتعذيب. وقال القاضي أحمد محمد علي في بداية الجلسة إن "التقرير الطبي يبين أنه لا توجد آثار تعذيب على جسده". ولم يبد عويدات أي رد فعل عندما سمع القاضي يتلو حكم الإعدام بحقه.



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