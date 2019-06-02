قتيل و17 مصابا في 3 انفجارات بكابول

قتل شخص وأصيب 17 آخرون بجروح، أمس، في ثلاثة انفجارات متتالية في كابول، على ما أعلن مسؤولون أفغان في نهاية أسبوع دامٍ في عاصمة البلد الذي تمزقه الحرب منذ سنين. وضمن القتلى صحفي أفغاني يبدو أنه كان يقوم ببث حي لآثار الانفجار الأول حين هزّ الانفجار الثاني المكان. وبدأ الأمر بتفجير قنبلة لاصقة وهو تهديد جديد متزايد في كابول، حيث يقوم المتمردون والمجرمون بوضع قنابل مغناطيسية أسفل المركبات. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية نصرت رحيمي، إنّ القنبلة وضعت تحت حافلة تقل مسؤولين في طريقهم إلى جامعة كابول. وفي أعقاب ذلك، انفجرت قنبلتان أخريان وضعتا على جانب الطريق، على ما أضاف رحيمي. وأوضح أنّه "في الإجمال استشهد مدني أفغاني وأصيب 17 آخرون بينهم صحفي محلي وخمسة رجال أمن أصيبوا بجروح طفيفة". وأكّد المتحدث باسم وزارة الصحة الأفغانية وحيد الله ميار حصيلة الضحايا، فيما لم تعلن أي جهة مسؤولياتها عن الهجوم على الفور، يذكر أن حركة طالبان وتنظيم داعش نفذا العديد من الاعتداءات في العاصمة الأفغانية أخيرا.



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