دمرت غارات لمقاتلات تحالف الشرعية في اليمن، آليات عسكرية ثقيلة تابعة لميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، في محافظة الضالع جنوب اليمن. وقال مصدر عسكري يمني، إن الغارات استهدفت تجمعات وآليات للميليشيات الحوثية في منطقة حجر، غربي مدينة الضالع. اقرأ أيضاً: التحالف: بعض أسلحة الميليشيات الحوثية تُهرّب عبر البحر من إيران وبحسب ما أورده موقع "سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع اليمنية، فإن الغارات أسفرت عن تدمير دبابة وثلاث عربات تابعة للمتمردين الحوثيين، وسقوط العشرات منهم بين قتيل وجريح.

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كانت هذه تفاصيل خبر تدمير دبابة وعربات تابعة للميليشيات الحوثية في غارات لطيران التحالف جنوب اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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