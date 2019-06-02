كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. المضادات السورية تتصدى لسرب طائرات مسيرة غرب حماة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت صحف سورية مساء اليوم الأحد، أن المضادات السورية تصدت لسرب طائرات مسيرة في محيط مطار جب رملة غربي مدينة حماة.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن مصدر عسكري تأكيده أن مضادات الدفاع الجوي السورية أحبطت هجوما للمجموعات المسلحة عبر سرب من الطائرات المسيرة المفخخة كانت تحاول استهداف أحد المواقع العسكرية بمنطقة جب رملة بريف حماة الغربي.

وقال المصدر: إن قوات الرصد والاستطلاع في الجيش السوري تمكنت من كشف مجموعة طائرات مسيرة تابعة للمجموعات المسلحة حاولت مهاجمة مطارا عسكريا خاصا بالمروحيات، وتمكنت المضادات الجوية من التصدي لها وأسقطت عدداً منها فيما انفجرت بقية الطائرات في الجو.

وأكد المصدر أنها المرة الثالثة خلال يومين التي تحاول المجموعات الإرهابية المسلحة فيها مهاجمة مواقع الجيش السوري في محيط جب رملة "وتمكنا من التعامل معها دون تسجيل أي أضرار، علما ان هذه الطائرات تطلق من مناطق سيطرة المجموعات المسلحة وتحمل قنابل شديدة الانفجار.