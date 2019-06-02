كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البحرين تصدر قراراً عاجلاً بشأن استخراج الشركات الأجنبية النفط والغاز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر رئيس الوزراء البحريني، خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، اليوم الأحد، قرارًا يسمح للشركات ذات راس المال الأجنبي بمزاولة نشاط استخراج النفط والغاز الطبيعي داخل مملكة البحرين.

واكد القرار الذي نشرته وكالة أنباء البحرين "بنا": "يُسمح للشركات ذات رأس المال الأجنبي بالتملك بنسبة (%۱۰۰) في نشاط استخراج النفط والغاز الطبيعي داخل مملكة البحرين على أن تكون الشركة الأم الأجنبية قد وقعت أو في المراحل النهائية لتوقيع اتفاقية استكشاف وإنتاج النفط والغاز الطبيعي مع حكومة مملكة البحرين".